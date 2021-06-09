Петербургские объекты благоустройства будут защищены пятилетней гарантией

Перечень участников межведомственного согласования заявок впервые пополнился администрациями районов.

Объекты благоустройства Петербурга защитят пятилетней гарантией. Соотвествующие изменения в Правила благоустройства региона были одобрены Александром Бегловым на встрече с членами городского правительства.

Таким образом, будет усилена ответственность организаций, которые проводят земляные, ремонтные и противоаварийные работы за сохранность детских площадок, пешеходных переходов и внутриквартальных проездов. Перечень участников межведомственного согласования заявок впервые пополнился администрациями районов.

Кроме того, губернатор отметил, что за последние пять лет в Северной столице благоустроили более 4 тыс. объектов.

Ранее на Piter.TV: завершен первый этап сноса гаражей в Кудрово для строительства подземного перехода.

Фото: Piter.TV