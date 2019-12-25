Завершен первый этап сноса гаражей в Кудрово для строительства подземного перехода

Первый этап сноса гаражей в рамках строительства подземного перехода на Центральной улице завершился в населенном пункте Кудрово.

Участок в Кудрово был успешно очищен от 99 гаражей, что открывает путь для дальнейшего развития инфраструктуры в этом районе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

На данный момент строители активно готовятся к следующим этапам проекта. В ближайшее время планируется перекладывание проводов и установка ливневой канализации, что сделает возможным строительство подземного перехода. Этот переход значительно облегчит жизнь местным жителям, предоставив им безопасный и удобный путь через Центральную улицу.

Однако, работы не ограничиваются лишь этим этапом. Следующая неделя обещает быть насыщенной, поскольку специалисты приступят к сносу еще 200 гаражей. Это позволит увеличить площадь, доступную для строительства и улучшения городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Курортном районе благоустроят пять городских пляжей

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти