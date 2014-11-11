Определен водитель из Калининского района, который чаще остальных нарушал правила стоянки во дворах

Для физических лиц штраф составляет 3 тыс. рублей, для юридических – 150 тыс. рублей.

В Петербурге сотрудники ГКУ "Управление по мониторингу" определили "автохама" июля. Им оказался водитель из муниципального образования "Северный" в Калининском районе. Об этом сообщили 2 сентября в Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты каждый месяц проводят опрос среди местных жителей, предлагая выбрать наиболее вопиющий из пяти случаев нарушения правил стоянки во дворах. В городе запрещена парковка на газонах, перед контейнерными площадками и парадными и на эксплуатационной маркировке. Для физических лиц штраф составляет 3 тыс. рублей, для юридических – 150 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга