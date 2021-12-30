Во флешмобе "Автоелка" в Волосово приняли участие 64 машины

Акция завершилась праздничным фейерверком.

В Ленобласти провели традиционный флешмоб "Автоелка". Он прошел в ночь с 26 на 27 декабря в Волосово.

Участниками акции в этом году стали 64 машины. Автомобили выстроились в форме елки, однако также в фигуре можно узнать сердце: все зависит от того, с какой стороны смотреть. Акция завершилась праздничным фейерверком.

Организатор Ольга Маевская рассказала, что в флешмобе участвовали не только жители Волосовского района, также были гости из других районов. Некоторые украсили свои машины гирляндами.

В 2019 году автоелка была рекордного размера. Участниками стали 527 машин. Piter.TV показывал, как это выглядит.

Видео и фото: Instagram / @dorogi_lo