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Во флешмобе "Автоелка" в Волосово приняли участие 64 машины

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Акция завершилась праздничным фейерверком.

В Ленобласти провели традиционный флешмоб "Автоелка". Он прошел в ночь с 26 на 27 декабря в Волосово. 

Участниками акции в этом году стали 64 машины. Автомобили выстроились в форме елки, однако также в фигуре можно узнать сердце: все зависит от того, с какой стороны смотреть. Акция завершилась праздничным фейерверком.

Организатор Ольга Маевская рассказала, что в флешмобе участвовали не только жители Волосовского района, также были гости из других районов. Некоторые украсили свои машины гирляндами.

В 2019 году автоелка была рекордного размера. Участниками стали 527 машин. Piter.TV показывал, как это выглядит. 

Видео и фото: Instagram / @dorogi_lo

Теги: автоёлка, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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