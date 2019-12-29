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Водители Петербурга провели флешмоб "Автоелка"

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Акция началась около 18:00 28-го декабря.

Вечером 28 декабря автомобилисты Петербурга провели традиционный предновогодний флешмоб "Автоелка". Участники акции поделились видео в социальных сетях.

По словам организаторов, в поселке Парголово, где проводился флешмоб, собралось 527 участников. Рекорд прошлого года удалось побить. Для того, чтобы стать частью "автоелки" надо было украсить свою машину гирляндами и огоньками.

Как оказалось, принять участие во флешмобе удалось не всем, в следующий раз для проведения выберут большую территорию. 

"Вы мужественно отстояли 5 часов, чтобы получить рекорд, чтобы зарядить своей энергией все вокруг, чтобы легенда о этой автоелке гремела долго",

- написали организаторы в группе "ВКонтакте". 

Видео: vk.com/avtoelkapiter201920

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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