Водители Петербурга провели флешмоб "Автоелка"

Акция началась около 18:00 28-го декабря.

Вечером 28 декабря автомобилисты Петербурга провели традиционный предновогодний флешмоб "Автоелка". Участники акции поделились видео в социальных сетях.

По словам организаторов, в поселке Парголово, где проводился флешмоб, собралось 527 участников. Рекорд прошлого года удалось побить. Для того, чтобы стать частью "автоелки" надо было украсить свою машину гирляндами и огоньками.

Как оказалось, принять участие во флешмобе удалось не всем, в следующий раз для проведения выберут большую территорию.

"Вы мужественно отстояли 5 часов, чтобы получить рекорд, чтобы зарядить своей энергией все вокруг, чтобы легенда о этой автоелке гремела долго", - написали организаторы в группе "ВКонтакте".

Видео: vk.com/avtoelkapiter201920