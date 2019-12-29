Водители Петербурга провели флешмоб "Автоелка"

Вечером 28 декабря автомобилисты Петербурга провели традиционный предновогодний флешмоб "Автоелка". Участники акции поделились видео в социальных сетях.
По словам организаторов, в поселке Парголово, где проводился флешмоб, собралось 527 участников. Рекорд прошлого года удалось побить. Для того, чтобы стать частью "автоелки" надо было украсить свою машину гирляндами и огоньками.
Как оказалось, принять участие во флешмобе удалось не всем, в следующий раз для проведения выберут большую территорию.
"Вы мужественно отстояли 5 часов, чтобы получить рекорд, чтобы зарядить своей энергией все вокруг, чтобы легенда о этой автоелке гремела долго",
- написали организаторы в группе "ВКонтакте".
Видео: vk.com/avtoelkapiter201920
Обсуждение ( 0 )