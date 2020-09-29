Автоэксперт призвал не спешить с покупкой машины

Эксперт считает, что машину нужно покупать только по необходимости и при наличии средств.

Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал россиянам не бить тревогу и в спешке не покупать авто из-за возможного повышения цен. Об этом он сообщил телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, прогнозы роста цен на авторынке практически невозможны. Ситуация с ценами на нефть не стабильна, поэтому машины могут как подорожать, так и подешеветь. Покупать авто нужно не тогда, когда цены показывают сильную динамику, а когда у будущего владельца есть возможность сделать покупку. Важно помнить, что деньги от автомобиля никогда не вернутся. Перед покупкой он посоветовал проанализировать цели, для которых нужна машина, так как это не предмет первой необходимости.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в РФ с 1 мая начала действовать новая формула расчёта цены на бензин.

Фото: Piter.TV