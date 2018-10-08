Петербуржцы против вырубки ближайшего сквера.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на протесты жителей Парнаса против строительства автобусного кольца на Заречной улице – он занял их сторону и поручил коллегам из Петербурга возбудить уголовное дело. Проводится процессуальная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 августа.

Местные опасаются, что выхлопы общественного транспорта могут повлиять негативно на их здоровье, а шум будет нарушать спокойствие. Кроме того, петербуржцы не поддерживают вырубку ближайшего сквера.

По данным 78.ru, в начале августа у зеленой зоны появилась строительная техника. Активисты даже попытались перегородить участок с помощью самосвала.

Ранее мы рассказывали о том, что шесть безымянных скверов Петербурга получили названия.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ