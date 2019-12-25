В Ленобласти машины скорой и школьные автобусы получат приоритет на АЗС

Скорые и аварийные службы в Ленобласти будут заправляться без очереди.

Машины скорой помощи, аварийных служб и школьные автобусы в Ленинградской области будут заправляться на АЗС вне очереди. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил после встречи с руководителями нефтяных компаний. По его словам, ситуация с топливом в регионе остается сложной.

Губернатор отметил, что положение с бензином АИ-92 постепенно стабилизируется, а прогноз по поставкам остается положительным. АИ-95 сейчас доступен в меньших объемах, чем обычно, при этом перебоев с дизельным топливом нет. По оценке Дрозденко, ситуация на топливном рынке должна улучшиться в октябре. Он также призвал обеспечить бесперебойную работу логистики, включая железнодорожные перевозки.

Из-за дефицита топлива на бирже в Ленобласти закрылись около 20% частных и небольших АЗС. Для стабилизации рынка на всех заправках введут ограничение на продажу топлива в объеме 30 л, которое будет действовать до 1 октября. От использования QR-кодов власти отказались, а систему заправки по принципу "чет-нечет" пока решили оставить в резерве.

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Фото: Piter.TV