К августу автобусы Петербурга потеряют символику Евро-2020

Символика Евро-2020 исчезнет с городского общественного транспорта в конце июля. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 10 июля.
Автобусы украсили к главному футбольному чемпионату этого лета несколько месяцев назад. Появились и новые автобусы-шаттлы. Как задумывали авторы проекта, оформление транспорта будет напоминать петербуржцам о проведении Евро-2020 и призывать смотреть игры.
Как выяснилось, бирюзовый цвет автобусов - это пленка, которая легко снимается. У транспорта останется привычный цвет.
Ранее на Piter.tv сообщили, что бесплатным транспортом Петербурга во время Евро-2020 воспользовались 330 тысяч человек.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все