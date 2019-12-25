К августу автобусы Петербурга потеряют символику Евро-2020

Привычный облик автобусов горожане увидят через три недели.

Символика Евро-2020 исчезнет с городского общественного транспорта в конце июля. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга 10 июля.

Автобусы украсили к главному футбольному чемпионату этого лета несколько месяцев назад. Появились и новые автобусы-шаттлы. Как задумывали авторы проекта, оформление транспорта будет напоминать петербуржцам о проведении Евро-2020 и призывать смотреть игры.

Как выяснилось, бирюзовый цвет автобусов - это пленка, которая легко снимается. У транспорта останется привычный цвет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что бесплатным транспортом Петербурга во время Евро-2020 воспользовались 330 тысяч человек.

Фото: Piter.tv