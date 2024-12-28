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На улице Марата автобус застрял на газоне

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Это произошло при развороте.

В центре Петербурга пассажирский автобус застрял на газоне при развороте. Об этом рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП" во "ВКонтакте". 

Отмечается, что на улице Марата 28 декабря транспортное средство "вскопало газон". На видео, опубликованное в паблике, активно отреагировали горожане. 

В пресс-службе перевозчика "Вест-Сервис" сообщили, что на месте разворота автобуса стоят припаркованные машины, поэтому водитель не мог проехать. Транспорт уже вернулся на маршрут. 

Ранее на Piter.TV: в Тихвинском районе опрокинулся автобус.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП

Теги: застрял автобус, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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