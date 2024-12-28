На улице Марата автобус застрял на газоне

Это произошло при развороте.

В центре Петербурга пассажирский автобус застрял на газоне при развороте. Об этом рассказали очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".

Отмечается, что на улице Марата 28 декабря транспортное средство "вскопало газон". На видео, опубликованное в паблике, активно отреагировали горожане.

В пресс-службе перевозчика "Вест-Сервис" сообщили, что на месте разворота автобуса стоят припаркованные машины, поэтому водитель не мог проехать. Транспорт уже вернулся на маршрут.

Ранее на Piter.TV: в Тихвинском районе опрокинулся автобус.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП