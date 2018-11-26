В Тихвинском районе опрокинулся служебный автобус "Россети Ленэнерго"

Прокуратура инициировала проверку по факту ДТП.

В Тихвинском районе Ленобласти произошла авария с участием служебного автобуса ПАО "Россети Ленэнерго". Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 47-го региона, авария произошла на трассе Шугозеро – Тихвин. Водитель автобуса ГАЗ, направляясь из поселка Шугозеро в сторону Тихвина, не смог справиться с управлением и перевернулся примерно в трёх километрах от деревни Усть-Капша.

Прокуратура инициировала проверку по данному факту.

Ранее мы сообщили о том, что "Газель" совершила смертельный наезд на пешехода на трассе "Кола".

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области