Бастрыкин заинтересовался возгоранием в автобусе у деревни Иссад

В транспортном средстве находились 30 пассажиров, включая детей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве.

На участке дороги вблизи деревни Иссад загорелся автобус сообщением "Череповец — Петербург", в котором находились 30 пассажиров, включая детей. Получения телесных повреждений удалось избежать благодаря своевременной эвакуации.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Дмитрию Юрьевичу Митяеву доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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Видео, фото: Telegram / Мегаполис