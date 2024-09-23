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В Зеленогорске задымился автобус

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На пересечении улицы Авиационной и Приморского шоссе в Зеленогорске 22 сентября задымился рейсовый автобус, следовавший по маршруту №213. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

По словам горожан, "что-то взорвалось в двигателе", но позже появилась версия о том, что сработал пиропатрон пожарной сигнализации. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в квартирном пожаре на набережной Обводного канала в Петербурге пострадала женщина. В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: задымился автобус, зеленогорск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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