Судя по всему, грузовой автомобиль остановился у магазина для разгрузки.

Утром 5 ноября в Пушкине автобус въехал в припаркованную "Газель". Судя по всему, грузовой автомобиль остановился у магазина для разгрузки.

Как пишут в соцсетях местные жители, ДТП произошло у дома № 53 по Оранжерейной улице. Автобус №186 на полной скорости въехал в припаркованный грузовик. Судя по кадрам видео, мужчине, занимавшемуся разгрузкой, повезло не попасть под колёса.

В ГУ МВД уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.

Следователи проверяют обстоятельства массового ДТП с автобусом на Двинской улице.

Фото и видео: ВКонтакте/ АВТО Пушкин