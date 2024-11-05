Утром 5 ноября в Пушкине автобус въехал в припаркованную "Газель". Судя по всему, грузовой автомобиль остановился у магазина для разгрузки.
Как пишут в соцсетях местные жители, ДТП произошло у дома № 53 по Оранжерейной улице. Автобус №186 на полной скорости въехал в припаркованный грузовик. Судя по кадрам видео, мужчине, занимавшемуся разгрузкой, повезло не попасть под колёса.
В ГУ МВД уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.
Следователи проверяют обстоятельства массового ДТП с автобусом на Двинской улице.
Фото и видео: ВКонтакте/ АВТО Пушкин
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все