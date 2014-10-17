На пересечении Лермонтовского и Садовой автобус протаранил остановку

При этом пассажиры продолжают ждать транспорт.

На перекрестке Лермонтовского проспекта и Садовой улицы в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Уточняется, что утром 6 марта автобус протаранил остановочный павильон. При этом пассажиры продолжают ждать транспорт.

Все обстоятельства и детали аварии выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Ушаки экипаж ДПС сбил женщину с ребенком. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер