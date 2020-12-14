Автобус протащил жительницу Петербурга, которая застряла в дверях

В отношении водителя в "Пассажиравтотрансе" организована служебная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пассажирки автобуса. Также проверку начала прокуратура Приморского района.

Вечером 27 августа при посадке в транспортное средство на остановке 20-летнюю девушку зажало дверьми, после чего автобус проехал несколько метров. Пострадавшая получила обширные ссадины левого и правого предплечья и коленки, пишет 78.ru.

В отношении водителя в "Пассажиравтотрансе" организована служебная проверка.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу