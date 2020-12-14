  1. Главная
Автобус протащил жительницу Петербурга, которая застряла в дверях
В отношении водителя в "Пассажиравтотрансе" организована служебная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пассажирки автобуса. Также проверку начала прокуратура Приморского района.  

Вечером 27 августа при посадке в транспортное средство на остановке 20-летнюю девушку зажало дверьми, после чего автобус проехал несколько метров. Пострадавшая получила обширные ссадины левого и правого предплечья и коленки, пишет 78.ru. 

В отношении водителя в "Пассажиравтотрансе" организована служебная проверка. 

Ранее на Piter.TV: подросток на электросамокате сбил женщину на проспекте Пятилеток. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

