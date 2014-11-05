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Автобус проехал по ногам молодому петербуржцу
Сегодня, 8:22
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Автобус проехал по ногам молодому петербуржцу

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Врачи выявили у него переломы обеих лодыжек, голени правой ноги и рваную рану между пальцами на стопе

Автобус наехал на молодого человека, который не успел попасть внутрь перед закрытием дверей. У пострадавшего диагностированы переломы двух лодыжек и голени.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел ранним утром 22 октября. Молодой человек попытался войти в автобус, однако двери начали закрываться, а транспорт начал движение от остановки. 24-летний петербуржец не смог попасть в салон, и автобус наехал на его ноги.

Врачи выявили у него переломы обеих лодыжек, голени правой ноги и рваную рану между пальцами на стопе. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге двое студентов украли мотоциклы на 1 150 000 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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