Автобус проехал по ногам молодому петербуржцу

Врачи выявили у него переломы обеих лодыжек, голени правой ноги и рваную рану между пальцами на стопе

Автобус наехал на молодого человека, который не успел попасть внутрь перед закрытием дверей. У пострадавшего диагностированы переломы двух лодыжек и голени.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел ранним утром 22 октября. Молодой человек попытался войти в автобус, однако двери начали закрываться, а транспорт начал движение от остановки. 24-летний петербуржец не смог попасть в салон, и автобус наехал на его ноги.

Врачи выявили у него переломы обеих лодыжек, голени правой ноги и рваную рану между пальцами на стопе. Его состояние оценивается как удовлетворительное.