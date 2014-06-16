В Петербурге двое студентов украли мотоциклы на 1 150 000 рублей

Похищенные мотоциклы были найдены и возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 18 октября, мужчина, живущий в доме 58 на Богатырском проспекте в Приморском районе, сообщил полиции, что снеизвестный украл у него два мотоцикла, стоявшие у дома 30 корпус 1 на Туристской улице. Общая стоимость мотоциклов составила 1 150 000 рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 21 октября в 16:00 возле дома 1 корпус 2 на улице Оптиков сотрудники уголовного розыска Главка вместе с коллегами из УМВД России по Приморскому району задержали двух 18-летних студентов, подозреваемых в краже. Похищенные мотоциклы были найдены и возвращены владельцу.

Подозреваемые находятся под стражей на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 УК РФ (кража).