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В Петербурге двое студентов украли мотоциклы на 1 150 000 рублей

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Похищенные мотоциклы были найдены и возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 18 октября, мужчина, живущий в доме 58 на Богатырском проспекте в Приморском районе, сообщил полиции, что снеизвестный украл у него два мотоцикла, стоявшие у дома 30 корпус 1 на Туристской  улице. Общая стоимость мотоциклов составила 1 150 000 рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 21 октября в 16:00 возле дома 1 корпус 2 на улице Оптиков сотрудники уголовного розыска Главка вместе с коллегами из УМВД России по Приморскому району задержали двух 18-летних студентов, подозреваемых в краже. Похищенные мотоциклы были найдены и возвращены владельцу.

Подозреваемые находятся под стражей на основании статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщили о том, что группа молодых людей открыла стрельбу у станции метро "Василеостровская".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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