Под Хабаровском перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Автобус, в котором находилось 32 пассажира и два водителя, опрокинулся в Хабаровском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

В 2:19 1 мая (19:19 мск 30 апреля) в МЧС поступило сообщение о ДТП на автодороге Лидога-Ванино.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли двое, более 10 человек пострадали. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой, МЧС.

Также сегодня в ДТП с автобусом под Ставрополем погибли шесть детей.

Фото: Piter.tv