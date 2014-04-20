В ДТП с автобусом под Ставрополем погибли шесть детей

Автобус, перевозящий баскетбольную команду, столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком.

Шесть детей погибли в аварии на автодороге Астрахань – Ставрополь. В результате ДТП столкнулись автобус с юношеской баскетбольной командой, легковой и грузовой автомобили.

Как сообщили ТАСС в ГИБДД, по предварительным данным шесть несовершеннолетних погибли, ещё двенадцать участников происшествия пострадали. В том числе травмы получили восемь детей. Всех пострадавших доставили в больницы.

Известно, что баскетбольная команда с сопровождением ехала на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в автобусе было 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых.

В экстренных службах сообщили, что пострадали 18 человек. Одного из детей, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.

По данным местного ГИБДД, причиной ДТП могло стать опрокидывание грузовика во время маневра на дороге. Большегруз мог придавить автобус со спортсменами. На видео с места аварии грузовик лежит на боку, а микроавтобус частично ушел в кювет. Полиция и службы продолжают работу на месте.

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Видео: Telegram/ Лентач