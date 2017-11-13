В Петербурге произошло серьезное ДТП с участием трех авто

Участники аварии не получили серьезных травм.

Днем в пятницу, 30 апреля, в Невском районе города произошло серьезное ДТП с участием трех машин, в котором, к счастью, никто не получил серьезных травм, несмотря на то, что одна из машин разбита полностью. О пришествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на Белевском проспекте у дома №1: "встретились" два "БМВ" и "КИА". Петербуржцы рассказали, что у двух машин разбита передняя часть, одна задымилась, вторая влетела боков в фонарный столб, а третье авто вылетело на газон с противоположной стороны дороги. Проезжая часть усыпана деталями.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области, авария обошлась без пострадавших. Как именно столкнулись иномарки, пока неясно.

Ранее мы писали, что суд приговорил к году исправительных работ лжесвидетеля по делу Ефремова.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте