Суд приговорил к году исправительных работ лжесвидетеля по делу Ефремова

Теван Бадасян признан виновным по части 1 статьи 307 УК РФ.

Пресненский суд Москвы приговорил к году исправительных работ лжесвидетеля по делу актера Михаила Ефремова. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на информацию из зала инстанции, в котором проходит заседание. Теван Бадасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний по уголовному делу.

Суд постановил, что Бадасян совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 307 УК РФ. судья Сергей Артемов

Государственное обвинение просило суд назначить фигуранту расследования исправительные работы на срок в один год и десять месяцев, а также удерживать десять процентов от заработной платы в пользу страны. Сторона обвиняемого просила оправдания для Бадасяна.

Напомним, что Бадасян был допрошен адвокатом Эльманом Пашаевым, который в настоящее время лишен статуса защитника. Вместе с Бадасяном допрашивались еще двое очевидцев. Андрей Гаев и Александр Кобец утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. Она уверяли суд, что транспортным средством управлял не Ефремов, а неизвестный им молодой человек. Теван Бадасян заявил, что за два часа до смертельной аварии на Смоленской площади видел, как в припаркованный у бара джип Михаила Ефремова садится какой-то гражданин.

Фото: Piter.tv, Telegram/LifeShot

