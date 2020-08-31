Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Он отметил, что не видел момента отъезда автомобиля.

Свидетель заявил о севшем в машину Михаила Ефремова перед ДТП мужчине. Об этом пишут "РИА Новости". Заседание проходит в Пресненском суде в Москве.

Свидетель защиты Теван Бадасян заявил, что видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье автомобиля артиста. Сам свидетель вышел за сигаретами в магазин на Плотниковом переулке. Около десяти часов вечера он увидел мужчину, который сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee, номер 808. Свидетель назвал номер "блатным".

Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще. Теван Бадасян, свидетель по делу Ефремова

Он отметил, что не видел момента отъезда автомобиля. Также он не знает, садился ли кто-то ещё в машину.

Свидетель заявил, что сам связался с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, чтобы дать показания.

Ранее адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП.

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