С 12 ноября жители Волосово смогут доехать на автобусе до станции метро "Проспект Ветеранов"

Из Волосово автобус будет отправляться с автовокзала.

Областной комитет по транспорту улучшает транспортную доступность Волосовского района: по заявкам жителей 12 ноября начнет работу новый автобусный маршрут, связывающий райцентр и Петербург. Об этом рассказали в правительстве Ленинградской области.

Из Волосово автобус будет отправляться с автовокзала. Остановка автобуса Петербурге находится на бульваре Новаторов, между выходами № 4 и № 6 из станции метро "Проспект Ветерано. Промежуточными остановками маршрута станут Калитино, Кикерино, Елизаветино, Вохоново.

На маршрут № 639В до станции метро "Проспект Ветеранов" выйдут автобусы среднего класса ПАЗ Вектор NEXT.

С 1 января в Ломоносовском районе автобусы синхронизируют с электричками до Петербурга и Ломоносова.

Фото: правительство Ленобласти