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С 12 ноября жители Волосово смогут доехать на автобусе до станции метро "Проспект Ветеранов"
Сегодня, 13:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 12 ноября жители Волосово смогут доехать на автобусе до станции метро "Проспект Ветеранов"

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Из Волосово автобус будет отправляться с автовокзала.

Областной комитет по транспорту улучшает транспортную доступность Волосовского района: по заявкам жителей 12 ноября начнет работу новый автобусный маршрут, связывающий райцентр и Петербург. Об этом рассказали в правительстве Ленинградской области.

Из Волосово автобус будет отправляться с автовокзала. Остановка автобуса Петербурге находится на бульваре Новаторов, между выходами № 4 и № 6 из станции метро "Проспект Ветерано. Промежуточными остановками маршрута станут Калитино, Кикерино, Елизаветино, Вохоново.

На маршрут № 639В до станции метро "Проспект Ветеранов" выйдут автобусы среднего класса ПАЗ Вектор NEXT.

С 1 января в Ломоносовском районе автобусы синхронизируют с электричками до Петербурга и Ломоносова.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: волосово, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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