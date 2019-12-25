На севере Петербурга усилят движение автобуса №397

График движения маршрута также изменится.

"Пассажиравтотранс" решил изменить порядок работы маршрута №397. Он курсирует между улицей Жени Егоровой и Тихоокеанской улице в Парголово.

Компания-перевозчик решила дополнительно направить на линию 2 автобуса по будням, и 1 автобус по выходным. Интервал движения в вечерние часы должен сократиться с 14 до 10 минут. Изменения решили внести после мониторинга пассажиропотока.

Для удобства пассажиров изменится и график работы маршрута. От ул. Жени Егоровой автобусы закончат курсировать на полчаса позже: в 00:00 час. (было 23:26). В выходные дни от СПК "Пригородный" автобусы отправятся в рейс в 05:30 (ранее - 06:00).

Изменения вступят в силу с 23 сентября.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что проект трамвая "Купчино-Шушары-Славянка" получил положительное заключение Госэкспертизы.

Фото: Piter.tv