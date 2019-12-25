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Петербуржцев предупредили об изменении графика работы автобуса №154
Сегодня, 9:45
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Петербуржцев предупредили об изменении графика работы автобуса №154

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В комитете по транспорту анализируют пассажиропотоки на маршрутах.

Так как пассажиропоток на маршруте №154 снизился, интервал движения автобусов будет увеличен. Кроме того, уменьшается время его работы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок". 

Последний автобус будет отправляться от Камышовой улицы в 19:24. Со станции метро "Старая Деревня" — в 19:45.

Пассажиры могут воспользоваться дублирующими маршрутами: автобусом № 294 или троллейбусом № 23.

комитет по транспорту.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Пассажиравтотранс" заключил контракты на поставку 207 автобусов большого класса после сентябрьских аукционов. 

Фото: Организатор перевозок

Теги: автобус, интервал движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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