Петербуржцев предупредили об изменении графика работы автобуса №154

В комитете по транспорту анализируют пассажиропотоки на маршрутах.

Так как пассажиропоток на маршруте №154 снизился, интервал движения автобусов будет увеличен. Кроме того, уменьшается время его работы. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Последний автобус будет отправляться от Камышовой улицы в 19:24. Со станции метро "Старая Деревня" — в 19:45.

Пассажиры могут воспользоваться дублирующими маршрутами: автобусом № 294 или троллейбусом № 23. комитет по транспорту.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Пассажиравтотранс" заключил контракты на поставку 207 автобусов большого класса после сентябрьских аукционов.

Фото: Организатор перевозок