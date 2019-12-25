С начала года в Петербург ввезли 14 тысяч тонн авокадо и 11 тысяч тонн манго

Вся продукция была допущена к выпуску на территорию РФ.

С 1 января 2020 года в Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 14 тысяч тонн свежих авокадо и 11 тысяч тонн манго. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Крупнейшим поставщиком авокадо (почти 11 тысяч тонн) выступило Перу, также в число экспортёров вошли Колумбия, Израиль, ЮАР, Кения, Мексика, Чили. Манго в Россию страну привозили из Перу (более 7 тысяч тонн) и Бразилии (более 3 тысяч тонн), а также из Кот д" Ивуара, Коста-Рики, ЮАР, и Доминиканской Республики.

Вся продукция была допущена к выпуску на территорию РФ.

Ранее в Петербурге выявили фантомную площадку по продаже небезопасной рыбы.

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