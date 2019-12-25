В Петербурге выявили фантомную площадку по продаже небезопасной рыбы

С начала года фирма поставила 7 тонн продукции пяти компаниям и одному ИП.

В ноябре петербургское Управление Россельхознадзора выявило в городе фантомную площадку по продаже рыбной продукции неизвестного происхождения. Как отметили в пресс-службе ведомства, найти фирму помог анализ данных в системе "Меркурий".

Сначала выяснилось, что на площадку фирмы ООО "ГОЛД ФИШ" в Московском районе города с начала года поступило свыше 7 тонн мороженой скумбрии, слабосоленого филе форели и лосося. Анализ показал, что этот объем отправился с площадки фирмы в адреса пяти петербургских компаний и одного индивидуального предпринимателя. Однако выездная проверка позволила установить, что "ГОЛД ФИШ" не существует по адресу, указанному в систему, и была признана фантомной. Фирма вносила в систему заведомо ложные данные о месте поступления и отправки крупных объемов рыбы, а вся ветеринарная документация содержала грубые ошибки в оформлении. Убедиться в правильности хранения товаров специалистам не удалось.

Торговую площадку исключили из системы, аннулировали регистрацию закрепленных за фирмой пользователей. Информацию о найденных нарушениях Россельхознадзор направил в налоговые и правоохранительные органы.

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