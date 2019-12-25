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В Большом порту Петербурга остановили 76 тонн небезопасного арахиса из Индии
Сегодня, 14:45
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himif

В Большом порту Петербурга остановили 76 тонн небезопасного арахиса из Индии

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57 тонн орехов оказались заражены вредителями.

В Большом порту Петербурга 10 ноября остановили крупный груз арахиса, прибывшего из Индии. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, четыре контейнера с 76 тоннами орехов следовали в Москву, на предприятие по продаже фруктов и овощей.

Как выяснилось, в арахисе нашли живые личинки насекомых при проведении фитосанитарного досмотра. Вредителями оказались личинки Чернотелки, уничтожающие хлебные запасы. В трех контейнерах из четырех специалисты обнаружили паразита, в связи с чем 57 тонн арахиса признали опасным. Зараженные орехи отправили на фумигацию для уничтожения вредителей.

Ранее доктор Мясников перечислил полезные и доступные продукты.

Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора

Теги: арахис, большой порт, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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