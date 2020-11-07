Мясников перечислил полезные и доступные продукты

Александр Мясников назвал доступные и одновременно полезные продукты для населения. Об этом главный врач одной из московских больниц сообщил в эфире телеканала "Россия". В качестве примера медик привел селедку, которая не только вкусная, но и обогащена
Огромное количество омега-3….Единственное, что плохо, — высокое содержание соли
Александр Мясников, российский врач
Специалист отметил полезность семги. Однако рыба должна быть выращена в диких условиях. По словам Мясникова, продающийся в магазинах норвежский лосось на самом деле является "морской свиньей".
Эксперт рассказал о полезных свойствах картофеля. Однако этот продукт следует употреблять с кожурой. В ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а сам продукт не слишком калорийный. Однако картофель способен вызвать подъем сахара в крови.
В рацион питания следует добавить кукурузную кашу, фрукты и овощи в цельном виде. Макароны медик посоветовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки.
Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса.
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