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Мясников перечислил полезные и доступные продукты

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Доктор Мясников назвал недорогие продукты, полезные для здоровья.

Александр Мясников назвал доступные и одновременно полезные продукты для населения. Об этом главный врач одной из московских больниц сообщил в эфире телеканала "Россия". В качестве примера медик привел селедку, которая не только вкусная, но и обогащена 

Огромное количество омега-3….Единственное, что плохо, — высокое содержание соли

Александр Мясников, российский врач

Специалист отметил полезность семги. Однако рыба должна быть выращена в диких условиях. По словам Мясникова, продающийся в магазинах норвежский лосось на самом деле является "морской свиньей".

Эксперт рассказал о полезных свойствах картофеля. Однако этот продукт следует употреблять с кожурой. В ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а сам продукт не слишком калорийный. Однако картофель способен вызвать подъем сахара в крови. 

В рацион питания следует добавить кукурузную кашу, фрукты и овощи в цельном виде. Макароны медик посоветовал покупать приготовленные из цельнозерновой муки.

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Видео: YT / О самом главном

Теги: александр мясников, доктор мясников, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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