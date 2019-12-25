Медик призвал дать организму самому противостоять вирусу в амбулаторных условиях.

Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 сообщил в рамках шоу Владимира Соловьева "Полный контакт", которое выходит на YouTube-канале. Эксперт заявил, что на амбулаторном этапе важно не мешать организму самостоятельно противостоять вирусу.

Александр Мясников рассказал историю о своем знакомом. Ем сделали множество уколов в живот, а после стали давать "лошадиные дозы антибиотиков" и противомалярийный препарат. Последнее назначение объяснили тем, что лекарство есть в рекомендательных списках.

Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей Александр Мясников, врач

Эксперт раскритиковал желание пациентов с коронавирусом самостоятельно купить в аптеке различные препараты и сделать КТ без назначения врача.

Доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд.