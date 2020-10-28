Доктор Мясников отсоветовал россиянам делать КТ

Врач напомнил, что КТ - метод диагностики, а не лечения.

Доктор Александр Мясников отсоветовал россиянам делать компьютерную томографию. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По словам специалиста, многие россияне хотят делать КТ при первых подозрениях на коронавирус. Он добавил, что при невысокой температуре эту процедуру можно не проходить.

Когда я работал в Африке, у местного черного населения было поверье, что рентген — это лечебный метод. У нас такая же святая вера в КТ. Они считают, что КТ — это лечебная процедура. Это диагностическая процедура Александр Мясников, российский врач

Эксперт заявил, что многие пациенты, включая "адекватных и мужественных" при потере обоняния и повышении температуры идут самостоятельно делать КТ. Мясников добавил, что это запуганные люди, которые забивают все подступы к больницам, поликлиникам и врачам, хотя на самом деле им не нужна медицинская помощь.

Доктор Мясников перечислил четыре вида COVID-19.

Втдео: Youtube/Радио "Комсомольская Правда"