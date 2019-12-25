Доктор Мясников перечислил четыре вида COVID-19

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире "России-1" перечислил четыре вида COVID-19.
Отличие инфекций в том, каким образом они передаются от человека к человеку. По словам Мясникова, коронавирус может быть бессимптомным, с симптомами ОРЗ. Также возможны осложнения в виде не тяжелой пневмонии и агрессивной формы — когда пневмония протекает в тяжёлой форме.
Врач отметил, что последняя форма особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями.
Ранее доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд.
Фото: pixabay.com
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