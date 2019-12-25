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Доктор Мясников перечислил четыре вида COVID-19
Сегодня, 16:11
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matveyvn

Доктор Мясников перечислил четыре вида COVID-19

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Последняя форма особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями.

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире "России-1" перечислил четыре вида COVID-19.

Отличие инфекций в том, каким образом они передаются от человека к человеку. По словам Мясникова, коронавирус может быть бессимптомным, с симптомами ОРЗ. Также возможны осложнения в виде не тяжелой пневмонии и агрессивной формы — когда пневмония протекает в тяжёлой форме.

Врач отметил, что последняя форма особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд.

Фото: pixabay.com

Теги: covid 19, доктор мясников, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:03

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