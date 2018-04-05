В Казани экстренно приземлился самолет из Пулково

Решение приняли по причине того, что одному из пассажиров стало плохо.

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Казани экстренно приземлился Airbus A320, отправившийся в путь из Петербурга. Об этом сообщили на портале "78.ru".

Известно, что самолет летел в Киргизию. Прервать движение пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, который находился на борту. Пилоты совершили посадку в столице Татарстана в 2:40.

Информация о случившемся уточняется. Уточняются сведения о состоянии здоровья пассажира, из-за которого самолет приземлился до прибытия в точку назначения.

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