Авиакомпания прокомментировала 12-часовую задержку рейса в Шарм-эль-Шейх

Отправления дожидаются 336 пассажиров.

В авиакомпании "Azur Air" прокомментировали 12-часовую задержку рейса ZF-997 из Петербурга в Шарм-эль-Шейх.

По словам пресс-службы организации, пришлось долго устранять неисправность воздушного судна и использовать резервный борт. Пассажирам предоставили еду и напитки.

В настоящий момент идёт подготовка к вылету резервного самолёта, авиакомпания делает всё возможное, чтобы выполнить рейс как можно скорее. Вылет из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх планируется около 20:30 по местному времени. Azur Air.

Авиакомпания принесла свои извинения за доставленные неудобства. Напомним, ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура. Самолет должен был вылететь еще в 07:55 8 января.

Фото: ВКонтакте / AZIR air