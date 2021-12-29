Прокуратура заинтересовалась 12-часовой задержкой рейса из Петербурга в Египет

На египетский курорт не могут улететь более 300 пассажиров.

Транспортная прокуратура по Северо-Западу начала проверку после задержки рейса из Петербурга в Шарм-Эль-Шейх (Египет). Самолет должен был вылететь еще в 07:55 8 января.

Борт компании "Azur Air" оказался технически неисправен. В первый раз вылет перенесли на 17 часов. Посадки ожидают 336 пассажиров. Им предоставили горячую еду и напитки. По последней информации, теперь самолет отправится в 20:00.

Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Отметим, что в период новогодних праздников рейсы стали задерживать особенно часто. Утром были задержаны 9 рейсов.

Фото: Piter.TV