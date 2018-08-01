В Мексике сразу после взлета рухнул самолет с пассажирами

В сети опубликованы кадры снятые сразу после крушения лайнера.

В Мексике сразу после взлета рухнул пассажирский самолет с 101 человеком на борту.

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Дуранго. Самолет должен был лететь в Мехико. Из-за сильного ураганного ветра самолет сильно накренило и он вылетел за пределы ВПП. Лайнер тут же загорелся, но пассажиры и члены экипажа смогли самостоятельно покинуть самолет. На борту было 97 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они остались живы. Данные о пострадавших разняться. По некоторым данным в больницы доставлено около 90 пострадавших.

Сообщается, что до взлета самолет был в исправном техническом состоянии. В эксплуатации данное воздушное судно 10 лет. Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства катастрофы, а также оценить действия экипажа.

Видео: YouTube/AIRLIVE net, CBS Evening News