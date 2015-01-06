Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Финском заливе в Кронштадте

На борту находились два члена экипажа, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с авиаинцидентом в Петербурге, рассказали в надзорном ведомстве.

При плановом облете после технического ремонта легкомоторный самолет типа "Дельфин-3" 28 мая совершил аварийную посадку в Кронштадте. На борту находились два члена экипажа, пострадавших нет.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям эксплуатанта воздушного судна и иных ответственных лиц. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры