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Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на Финском заливе в Кронштадте

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На борту находились два члена экипажа, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с авиаинцидентом в Петербурге, рассказали в надзорном ведомстве. 

При плановом облете после технического ремонта легкомоторный самолет типа "Дельфин-3" 28 мая совершил аварийную посадку в Кронштадте. На борту находились два члена экипажа, пострадавших нет.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям эксплуатанта воздушного судна и иных ответственных лиц. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее на Piter.TV: пять рейсов в Турцию отменили в Пулково. 

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: аварийная посадка, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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