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Видео: пьяная женщина несколько раз ударила по лицу сотрудника полиции в Пулково

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Угомонить пассажирку оказалось не так просто.

Жительница Московской области пыталась сесть на самолет из Петербурга в Москву в состоянии алкогольного опьянения. Женщина оказала сопротивление полицейскому во время доставления в дежурную часть: грубила правоохранителю и несколько раз ударила его по лицу. Это попало на видео, предоставленное пресс-службой УТ МВД по СЗФО.

Сотрудник транспортной полиции несколько раз попросил 34-летнюю пассажирку успокоиться, однако она проигнорировала просьбу. На помощь коллеге пришел другой правоохранитель.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находится в состоянии опьянение. За появление в таком состоянии в общественных местах на нее составили административный протокол. 

Ранее стало известно о том, что на маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: дебошир, пассажир, пулково, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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