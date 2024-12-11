Молодой водитель в тяжёлом состоянии после аварии на КАД

Столкнулись Газель и легковой автомобиль.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на 47-м километре КАД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, в 18:10 водитель автомобиля ВАЗ 2114 2003 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль Газель, которым управлял водитель 2005 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль сбил 14-летнего подростка на проспекте Маршала Жукова.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области