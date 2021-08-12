Видео: автомобиль влетел в бордюр на проспекте Стачек

Владелец машины повредил передний бампер.

Кроссовер влетел в отбойник в Кировском районе Петербурга. Piter.TV публикует видео с момента столкновения.

Авария произошла днем 12-го августа на проспекте Стачек. Автомобиль на высокой скорости влетел в бордюр, машина "подпрыгнула". К счастью, других участников ДТП удалось избежать благодаря соблюдению дистанции. Несколько машин остановились, чтобы, по всей видимости, помочь водителю.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Институте геологии РАН на набережной Макарова произошёл пожар. Огонь ликвидировали спустя час.

Видео: Piter.TV