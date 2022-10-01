В Красном Селе в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки "Ниссана"

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

Вчера, 16 сентября, в Красном Селе на Гатчинском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали пассажирки 7 и 12 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

68-летний мужчина, управлявший авто "Лада", двигался от поселка Виллози в сторону Красногородской улицы. При повороте налево он не пропустил 39-летнего водителя "Ниссана", который ехал по встречной полосе.

Несовершеннолетние пассажирки "Ниссана" госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург