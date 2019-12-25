В Ленобласти в ДТП пострадал 14-летний водитель питбайка

Авария произошла на дороге "Стрельна – Кипень – Гатчина".

В Ломоносовском районе Ленобласти легковушка наехала на питбайк под управлением несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 17 сентября на 15 км автомобильной дороги "Стрельна – Кипень – Гатчина" 44-летний автомобилист столкнулся с выехавшим с обочины на проезжую часть питбайком BSE (спортивный инвентарь, на учете не состоит) под управлением 14-летнего подростка.

В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Водитель легковушки к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году привлекался 9 раз.

Накануне в Петербурге произошло ДТП с участием таксиста и музыканта на электросамокате.

Фото: Piter.tv.