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В Петербурге произошло ДТП с участием таксиста и музыканта на электросамокате
Сегодня, 17:48
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В Петербурге произошло ДТП с участием таксиста и музыканта на электросамокате

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Водитель с места происшествия скрылся.

Таксист сбил 31-летнего бас-гитариста местной группы, который ехал на электросамокате, в Петербурге. Об этом пишет spb.aif.ru в воскресенье, 17 сентября.

ДТП произошло 16 сентября на пересечении Обводного и Введенского каналов. Водитель с места происшествия скрылся. 

Музыканта госпитализировали с многочисленными ссадинами, ушибами и гематомами в удовлетворительном состоянии. После осмотра и лечения его отпустили домой.

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: авария с участием электросамоката, таксист дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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