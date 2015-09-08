В Петербурге произошло ДТП с участием таксиста и музыканта на электросамокате

Водитель с места происшествия скрылся.

Таксист сбил 31-летнего бас-гитариста местной группы, который ехал на электросамокате, в Петербурге. Об этом пишет spb.aif.ru в воскресенье, 17 сентября.

ДТП произошло 16 сентября на пересечении Обводного и Введенского каналов. Водитель с места происшествия скрылся.

Музыканта госпитализировали с многочисленными ссадинами, ушибами и гематомами в удовлетворительном состоянии. После осмотра и лечения его отпустили домой.

Ранее мы рассказывали о том, что 14-летний самокатчик тяжело пострадал в ДТП на Шлиссельбургском проспекте.

Фото: Piter.TV