Суд в Петербурге вынес приговор 76-летней водительнице Opel, сбившей пожилую женщину

Районный суд вынес решение по делу 76-летней петербурженке, владеющей автомобилем марки Opel Mokka, признанной виновной в дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошёл на пешеходном переходе, где женщина на автомобиле сбила пожилую женщину, серьёзно травмировав её. Потерпевшая была экстренно доставлена в городскую больницу, где ей поставили диагноз: перелом руки и многочисленные ушибы тела, как сообщено пресс-службой Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.



Суд принял решение лишить водительницу прав управлять транспортным средством сроком на полтора года и обязал компенсировать ущерб пострадавшей в размере более 200 тысяч рублей. После вступления решения в силу судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания назначенной судом суммы.



Должнице была направлена официальная информация о возбуждённом производстве и предупредительные меры, которые грозят ей за несвоевременную выплату. Ввиду задержки выплат дополнительно был начислен исполнительный сбор размером 14 тысяч рублей. Полностью погасить задолженность удалось после введения ограничения регистрационных действий на квартиру женщины-должника. Сумма возмещения поступила на специальный депозитный счёт отделения судебных приставов, исполнив обязательства в полном объёме. Таким образом, исполнительное производство закончилось успешным восстановлением нарушенных прав потерпевшей пожилой женщины.



Фото: Piter.TV