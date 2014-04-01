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В опрокинувшемся в Ватремягах автобусе пострадали пассажиры
Сегодня, 11:38
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nadezhda_sib

В опрокинувшемся в Ватремягах автобусе пострадали пассажиры

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Пользователи обратили внимание на то, что у транспортного средства не российские регистрационные номера.

Микроавтобус съехал в кювет в деревне Вартемяги Всеволожского района и перевернулся. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла около 8 утра 1 апреля. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер провалился под лед Ладожского озера. Мужчина уехал на рыбаку и не вернулся. 

Фото: vk.com/pss_agalatovo

Теги: дтп, микроавтобус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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