В опрокинувшемся в Ватремягах автобусе пострадали пассажиры

Микроавтобус съехал в кювет в деревне Вартемяги Всеволожского района и перевернулся. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Авария произошла около 8 утра 1 апреля. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.
По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер провалился под лед Ладожского озера. Мужчина уехал на рыбаку и не вернулся.
Фото: vk.com/pss_agalatovo
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