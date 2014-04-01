В опрокинувшемся в Ватремягах автобусе пострадали пассажиры

Пользователи обратили внимание на то, что у транспортного средства не российские регистрационные номера.

Микроавтобус съехал в кювет в деревне Вартемяги Всеволожского района и перевернулся. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла около 8 утра 1 апреля. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер провалился под лед Ладожского озера. Мужчина уехал на рыбаку и не вернулся.

Фото: vk.com/pss_agalatovo