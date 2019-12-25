В аварии с автобусом и КАМАЗом на Выборгском шоссе пострадали 4 пассажира

Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Утром на Выборгском шоссе произошла авария с участием пассажирского автобуса и КАМАЗа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района Петербурга.

ДТП произошло в 10:29 у дома 27 корпус 4 по Выборгскому шоссе. По предварительной информации, у рейсового автобуса №259 отказали тормоза, и он врезался в заднюю часть автомобиля КАМАЗ. Пострадали 4 пассажира автобуса, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в Елизаветинскую больницу и ЦРБ № 40.



На данный момент на участке перекрыты 2 полосы движения.

Вечером 5 июля в Красносельском районе Hyundai Solaris сбил пешехода и завис на урне.

Фото: ВКонтакте / Выборгский район Санкт-Петербурга