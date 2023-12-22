Прокуратура заинтересовалась массовой аварией у дома по Большому Сампсониевскому проспекту

Установлено, что 19 марта в 21:31 на дороге произошло столкновение 5 автомобилей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга контролирует ход и результаты проверки, проводимой органами внутренних дел, по факту массового ДТП у дома 79 по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 19 марта в 21:31 на дороге произошло столкновение 5 автомобилей.

Прокуратура района также даст оценку причинам и условиям произошедшего. Установление всех обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре района.

Видео: прокуратура Петербурга