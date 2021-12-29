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На Ораниенбаумском шоссе столкнулись "Иж" и "Солярис"
Сегодня, 11:56
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На Ораниенбаумском шоссе столкнулись "Иж" и "Солярис"

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Водителя отечественного авто зажало в салоне.

Днем в четверг, 17 февраля, на Ораниенбаумском проспекте у дома №31 столкнулись "Хенде Солярис" и "Иж", сообщил читатель Piter.tv, ставший очевидцем. 

По предварительной информации, иномарка не уступила "Ижу", выполняя разворот. Судя по кадрам, из-за столкновения отечественный автомобиль въехал в ограждение и получил довольно сильные повреждения – водителя зажало в салоне, в каком состоянии он находится, пока неизвестно. У иномарки пострадала передняя часть.  

Отмечается, что ДТП мешает проезду. К месту уже прибыли спецслужбы.

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Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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