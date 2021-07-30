Kia перевернулась несколько раз в результате столкновения на Наличной улице

Информация о пострадавших не поступала.

На Наличной улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Kia и BMW. Об этом 30 июля очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла вечером напротив дома №23. На кадрах видно, что в результате столкновения с немецкой иномаркой Kia перевернулась несколько раз. Свидетели ДТП рассказали, что в автомобиле Kia находились парень и девушка, в BMW – двое молодых людей. Со слов петербуржцев, помощь медиков никому не понадобилась. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Бокситогорском районе один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП.

Видео: Piter.tv